Кириленко звернувся із закликом до Партії регіонів

Лідер блоку «Наша Україна- Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що за проведення на державні кошти загальних депутатських зборів «колишньої коаліції нелегітимної Верховної Ради» комусь доведеться відповідати. Про це він заявив на прес-конференції у Чернівцях в суботу.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому В.КИРИЛЕНКО нагадав, що парламент V скликання остаточно розпущений Президентом на підставі того, що він не мав 300 депутатів і був неповноважним. «Тому скликати зібрання, або загальні збори депутатів колишньої правлячої коаліції не було сенсу, оскільки рішення цих загальних зборів не можуть мати жодних правових наслідків», - зазначив голова політради блоку.

За його словами, звичайно, можна скликати депутатів у своїх партійних офісах – Партії регіонів, СПУ чи КПУ, однак за партійні гроші. Тому блок «НУ-НС» висловлює протест, що на «нелегітимне засідання Верховної Ради затрачено великі бюджетні гроші не за цільовим призначенням».

В.КИРИЛЕНКО закликав Партію регіонів, «якщо вона дійсно за скасування недоторканності, у перший же день роботи нової Верховної Ради проголосувати у поіменному режимі за законопроект «НУ-НС» про скасування депутатської недоторканності, пільг та привілеїв.

«Того ж дня Президент ЮЩЕНКО підпише цей закон і таким чином це питання буде вирішено раз і назавжди. Тоді це точно буде виконання зобов’язань, взятих перед виборцями, а не лише творення політичного галасу довкола теми, яка раніше була і зараз їм чужа, але резонансна і тому взята також на озброєння Партією регіонів”, - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.