Луценко: Богачук мав би знати, що я не агент Кремля

Лідер блоку «Наша Україна – Наша самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО називає абсурдними звинувачення соціаліста Василя БОГАЧУКА в отриманні «хабара» у вигляді коштовного годинника від міністра внутрішніх справ Росії Рашида НУРГАЛІЄВА під час перебування на посаді керівника українського МВС.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні у розмові з кореспондентом УНІАН, перебуваючи в рамках передвиборчого туру в місті Новодністровськ Чернівецької області.

Зокрема, коментуючи припущення В.БОГАЧУКА, що Р.НУРГАЛІЄВ подарував йому коштовний годинник як оплату за незаконні дії на користь Росії, Ю.ЛУЦЕНКО заявив: «Хто-хто, а юрист за фахом В.БОГАЧУК мав би розуміти повну клоунаду своїх заяв і дій. Стільки, скільки Василь знає мене, то мав би знати, що я не агент Кремля», - сказав лідер НУ-НС.

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, такі заяви соціалісти роблять через те, що їхня партія сьогодні «в повній агонії, тому вони вдаються до абсолютно, чесно кажучи, нерозумних кроків».

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня народний депутат V скликання від СПУ В.БОГАЧУК звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням перевірити законність отримання коштовних подарунків лідером блоку НУ-НС під час його перебування на посаді міністра внутрішніх справ.

У листі В.БОГАЧУКА йдеться, що у ЗМІ було поширено повідомлення про те, що Ю.ЛУЦЕНКО заявив через свого прес-секретаря про отримання під час перебування на посаді міністра подарунку від міністра внутрішніх справ РФ Р.НУРГАЛІЄВА у вигляді годинника фірми Breget вартістю 12 тисяч євро, а також аналогічних подарунків від представників інших держав.

В.БОГАЧУК зазначав, що прийняття коштовних подарунків чиновником порушує чинне законодавство.

Член СПУ припустив, що «коштовний подарунок був оплатою за незаконні дії Ю.ЛУЦЕНКА на посаді міністра внутрішніх справ України на користь іноземної держави – Російської Федерації, у разі чого дії колишнього міністра слід розглядати як отримання хабара – злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище), або навіть шпигунство (ст. 111 Кримінального кодексу України)».

Ще раніше, 17 серпня, прес-секретар лідера НУ-НС Інна КИСІЛЬ заявила, що коштовний годинник фірми Breget вартістю 12 тис. євро подарував міністр внутрішніх справ Росії Р.НУРГАЛІЄВ під час святкування Дня російської міліції.

Вона також повідомила, що у Ю.ЛУЦЕНКА є й інші годинники, подаровані від колишніх колег – міністрів внутрішніх справ Грузії та Вірменії.