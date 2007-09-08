Тимошенко взяла ”майже сенсаційне зобов’язання”

Блок Юлії ТИМОШЕНКО взяв на себе зобов’язання протягом двох років після приходу до влади повернути людям всі заморожені вклади колишнього Ощадбанку СРСР. Про це лідер блоку заявила у Херсоні під час зустрічі з пенсіонерами.

«Ми розуміємо, що це майже сенсаційне зобов’язання, але ми беремо його на себе, тому що протягом останнього півроку наша команда проводила аналіз і розрахунки всіх можливостей країни, джерел, де можна взяти ресурси для відновлення справедливості щодо вкладників, які втратили свої заощадження в Ощадбанку», - цитує Ю.ТИМОШЕНКО прес-служба БЮТ.

Вона також зазначила, що БЮТ бере на себе це зобов’язання абсолютно свідомо, розуміючи, що на цих дострокових виборах «блок має всі можливості перемогти і прийти до влади».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що це зобов’язання «має під собою дуже ґрунтовний економічний і фінансовий розрахунок, який враховує всі фактори, які не допустять інфляцію».

«У нас в країні чомусь вважається святим борг держави перед корпораціями, але не перед народом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, назвавши таке ставлення до народу «політичним свинством».