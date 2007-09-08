Кириленко нагадав, як Янукович бив кулаком по столу

Голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що Партія регіонів і Віктор ЯНУКОВИЧ взяли курс на різку дестабілізацію політичної ситуації в Україні. Про це він заявив в суботу на прес-конференції у Чернівцях, під час перебування на Буковині з членами команди першої десятки виборчого списку блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, В.КИРИЛЕНКО зауважив, що коли рішенням Ради національної безпеки та оборони міністри з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ і транспорту та зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ відсторонені від займаних посад, то “уряд негайно зобов’язаний виконати таке рішення РНБО, членом якої, до речі, є сам прем’єр-міністр”.

“Небажання уряду В.ЯНУКОВИЧА виконувати рішення РНБОУ з відставки міністрів ще раз говорить про різку налаштованість Партії Регіонів на дестабілізацію політичної ситуації в країні. Якщо говорити конкретніше, то на це спрямовані кроки з підтримки скликання нелегітимних засідань давно розпущеної Верховної Ради, свідоме невиконання рішень РНБО щодо невідповідності певних міністрів займаним посадам, а також спроба здійснити референдум по темам, які роз’єднують український народ. І все це робить Партія Регіонів”, - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

Водночас він зізнався, що у нього не має „жодних ілюзій” на рахунок того, що згадані міністри подадуть самі у відставку.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що півроку тому, коли була зернова криза, “В.ЯНУКОВИЧ бив перед телекамерами кулаком по столу і казав, що за це мають відповісти міністр економіки Анатолій КІНАХ, міністр АПК Юрій МЕЛЬНИК та віце-прем’єр Віктор СЛАУТА. Також він казав тоді, якщо згадані міністри не наведуть порядок, то будуть звільнені. Пройшов тиждень, два, місяць, другий, третій, а то тих позиціях, які були озвученні прем’єром ніхто так і не відповів”.

“Тому такий самий підхід ЯНУКОВИЧА буде і до міністра МНС та міністра транспорту. Тому нам потрібно домагатися усіма доступними законними способами виконання рішень РНБО. Я думаю, що українці мають зробити висновки щодо таких дій партії ЯНУКОВИЧА”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Водночас він висловив тверде переконання, що у нинішній ситуації немає жодної доцільності вводити в країні пряме президентське правління. “Президент має цілу низку конституційних повноважень, які дозволяють йому зараз контролювати ситуацію в сенсі забезпечення вільних, рівноправних і чесних виборів”, - сказав політик.

Разом з тим В.КИРИЛЕНКО додав, що у новому парламенті політична сила, яку він представляє, буде переглядати повноваження Президента України у бік їхнього збільшення.

“НУ-НС" пропонуватиме це зробити українському народу під час розгляду проекту нової Конституції, який буде ухвалюватися на всеукраїнському референдумі”, - повідомив голова політради блоку.

За його словами, це “не будуть повноваження епохи Кучми, але це будуть повноваження, які дозволятимуть Президентові виконувати зобов’язання, передбаченні для Главі держави у повному обсязі, серед яких - забезпечення національного суверенітету, територіальної цілісності, захисту прав і свобод громадянина”.

“А задля цього повинен бути більш підпорядкований Президентові уряд і правоохоронна система”, - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.