У ПР радіють, що КС не залишив запасних парашутів

У Партії регіонів вітають сьогоднішнє рішення Конституційного Суду, яким норму закону про одночасне балотування до парламенту за партійними списками і в мажоритарних округах визнано неконституційною, оскільки вона забезпечить рівні умови для всіх кандидатів у народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в коментарі журналістам висловив народний депутат від Партії регіонів Владислав Забарський.

За його словами, після рішення КС кандидатам у народні депутати від партій необхідно буде визначатися: йти за списком або по мажоритарному округу.

«Ніяких запасних парашутів для деяких більше не буде. Відповідальність кандидата перед своїм виборцем підвищується, тому, я думаю, що рішення (КС – УНІАН) дуже позитивне», - сказав В.Забарський.

Також він висловив думку, що сьогоднішнє рішення Конституційного Суду сприятиме проведенню чесних парламентських виборів. «Дуже важливо, що це (рішення КС – УНІАН) відбулося не в період виборчого процесу, не після нього, що могло б поставити під сумнів результати виборів, а набагато раніше – до початку. Тому тепер немає ніяких підстав сумніватися в тому, що ці вибори будуть чесними і абсолютно прозорими, з максимальним дотриманням рівного виборчого права», - сказав В.Забарський.

Депутат не погодився з думкою, яку висловлювали представниками опозиції, що це рішення КС сприятиме владі в маніпулюванні виборчим процесом. «Опозиції потрібно щось говорити і якимсь чином виправдовувати свої слабкі перспективи, оскільки бажаючих зайняти місце в списку дуже багато й бажаючих мати «запасні парашути» теж», - сказав В.Забарський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний Суд України оприлюднив прийняте 5 квітня рішення у справі щодо конституційності положень частини п`ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої статті 99 Закону України „Про вибори народних депутатів України“.

Згідно з рішенням КС, одна й та сама особа не може одночасно балотуватися в загальнодержавному багатомандатному й одномандатному виборчих округах на виборах до Верховної Ради.