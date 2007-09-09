Час подавати кандидатури до окружкомів і час припиняти прийом

Сьогодні, 9 вересня, – останній день, коли фракції, створені в поточному скликанні Верховної Ради України, можуть подавати свої кандидатури до складу окружних виборчих комісій.

Згідно з ч.8 ст.102-2 Закону України "Про вибори народних депутатів України", це має відбутися не пізніше, ніж за двадцять днів до дня виборів.

Як повідомлялося, згідно з Указом Президента України від 5 червня 2007 року №497/2007, позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 30 вересня.