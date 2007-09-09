Мороз: Скоріш за все, після 20 числа відбудеться засідання парламенту

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ прогнозує, що після 20 вересня у Верховній Раді відбудеться презентація проекту державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Полтаві.

О.МОРОЗ зазначив, що на наступному тижні засідань парламенту не буде, оскільки, відповідно до Бюджетного кодексу, Кабінет Міністрів України до 15 вересня має внести проект бюджету.

«Скоріш за все, після 20 числа відбудеться засідання парламенту, де буде презентовано проект бюджету на 2008 рік», - сказав він.

О.МОРОЗ переконаний, що засідання парламенту потрібно проводити, «щоб ніхто не спокушався» скористатися правом розпустити парламент на підставі того, що він не скликає засідання впродовж 30 днів.

Він зазначив, що не можна давати таких підстав для розпуску парламенту, додавши, що у зв’язку з цим зрозуміла «істерія опонентів щодо проведення сесійного засідання ВР 4 вересня».