Луценко планує завтра провести теледебати з Богатирьовою

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО планує завтра провести теледебати з одним із лідерів Партії регіонів Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні не прес-конференції в м. Заліщики Тернопільської області.

Зокрема, як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, за наявною у нього інформацією Партія регіонів погодилася на його пропозицію і готова завтра в ефірі телеканалу УТ-1 провести дебати.

За словами лідера НУ-НС, він погоджується провести дебати, незважаючи на те, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ відмовився брати в них участь. Втім, замість нього готовність до діалогу висловила Р.БОГАТИРЬОВА.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, він має намір під час дебатів порушити не лише теми, які стосуються соціальних проблем, що назріли в суспільстві, а й теми, які знову почала використовувати Партія регіонів, висловивши намір провести референдум з питань надання російській мові статусу державної та вступу України до НАТО.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він має намір переконати політичних опонентів щодо неприпустимості використовування тем, які можуть привести знову до розподілу України на Схід і Захід, “своїх і чужих”.