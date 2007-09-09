Луценко пояснює, чому на цих виборах фальсифікацій не буде

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що 30 вересня, в день голосування на дострокових парламентських виборах, ніяких фальсифікацій не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні не прес-конференції в м. Заліщики Тернопільської області.

«Я думаю, що ніяких фальсифікацій не буде», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. На його переконання, того «щеплення», що було зроблено з боку правоохоронних органів у 2004 році, «виявилось достатньо для виконавців, які отримали умовні терміни покарання, ставши виконавцями своїх вождів».

«Я переконаний, що ззовні все буде гаразд», - продовжив лідер блоку НУ-НС, наголосивши, що він сподівається в тому, що у лідерів певних політичних сил вистачить розуму не організовувати проти самих себе провокації, аби таким чином привернути до себе увагу та розбурхати суспільство.

В той же час він зауважив, що до виборчих штабів блоку включені як спостерігачі звільнені нинішнім керівництвом МВС співробітники міліції, які не допустять будь-яких фальсифікацій чи провокацій.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що можуть виникнути певні проблеми із зовнішнім тиском на Центральну виборчу комісію, членами якої є і представники коаліції.