У Кличка дорікнули опозиції у ВР: не можна сідати за один стіл з шулерами

Рішення Конституційного Суду України про заборону одночасного балотування до парламенту у мажоритарному окрузі та за партійними списками – це чергове свідчення, що до дня голосування закон про вибори буде ще неодноразово змінено під потреби партії влади. Про це йдеться у заяві партії «УДАР», переданій УНІАН.

Коментуючи ухвалене Конституційним Судом рішенняй «особливу бурхливо-радісну реакцію на нього з боку партії влади», в «УДАРі» констатують: збуваються найгірші прогнози щодо прийнятого поспіхом закону про вибори. «Ми неодноразово наголошували на тому, що закон про вибори, який ще восени під час голосування регіонали називали найкращим, найдосконалішим, і головне – компромісним, ближче до виборів зазнаватиме все більших змін, які йтимуть виключно на користь влади», – зазначають у партії.

«Цей приклад, як і заборона українцям, котрі проживають за кордоном, голосувати за кандидатів-мажоритарників, свідчать про те, що партія влади, яка стрімко втрачає голоси, буде битися за кожен мандат, роблячи ставку у першу чергу на мажоритарні округи. Те, як легко й радісно партія влади готова міняти ще вчора нею ж прийнятий закон про вибори, вкотре підкреслює безпринципність її представників», – вважають в «УДАРі».

Натомість, зазначають у партії, «парламентська опозиція отримала черговий урок – бо не можна сідати за один стіл з шулерами й наперсточниками».

Як вважають в УДАРі, «відтепер опозиції потрібно зосередитися на ключових питаннях - сформувати якісні списки, визначити найбільш авторитетних й принципових кандидатів-мажоритарників, і йти на вибори під гаслом «жодного голосу партії влади».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний Суд України оприлюднив прийняте 5 квітня рішення у справі щодо конституційності положень частини п`ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої статті 99 Закону України „Про вибори народних депутатів України“.

Згідно з рішенням КС, одна і та сама особа не може одночасно балотуватися в загальнодержавному багатомандатній і одномандатній виборчих округах на виборах до Верховної Ради.