Карпачова поскаржилась на «суддів» Іващенка у ВККСУ

Уповноважена ВР з прав людини вказала на брутальні порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конституції України та жорстоке поводження з підсудним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Підставою для акту реагування уповноваженого стали події 9 квітня 2012 року на судовому засіданні Печерського районного суду Києва, де розглядали кримінальну справу за обвинуваченням В.Іващенка. На цьому засіданні була присутньою Н.Карпачова, яка прибула туди після повідомлень ЗМІ та звернення дружини В.Іващенка про те, що підсудного доставили до суду у важкому стані, а судове засідання проводять у закритому режимі, у не пристосованому для цього приміщенні.

Омбудсман з’ясувала, що В.Іващенка доправили до Печерського райсуду каретою швидкої допомоги з Київського слідчого ізолятору, попри те, що сам підсудний заперечував проти цього, посилаючись на загострення хвороби. Упродовж п’яти годин судових дебатів В.Іващенко, лежачи на медичних ношах, був змушений виступати на дебатах та із заключним словом. Час від часу лікарі надавали йому знеболювальне. Інший підсудний Сергій Міхеєв увесь цей час стояв у металевій клітці (так званому "стакані").

«З невідомих причин у вільній залі для проведення судових засідань – спеціально обладнаному для цього приміщенні – перебували інші ув’язнені, доставлені до суду в інших справах, а також конвой. Натомість справу В.Іващенка слухали у тісному приміщенні для конвою. У ньому половину площі займають сім металевих кліток (так званих "стаканів"), немає вікон, а єдиним доступом до свіжого повітря є двері, втім зачинені увесь час судового засідання. Умови стали ще нестерпнішими, коли з подвір’я до кімнати почали надходити газові вихлопи від працюючого двигуна машини біля дверей. Лише після цього спромоглися ввімкнути примусову вентиляцію», - зазначається у повідомленні.

Також нагадується, що суд не ухвалював рішення про закритий розгляд справи, однак на засідання були допущені лише учасники процесу, лікарі та Омбудсман України. "Не допустивши моїх рідних у приміщення, де відбувався суд, мене позбавили навіть можливості моральної підтримки з боку близьких людей", – сказав у заключному слові В.Іващенко, звернувшись до Н.Карпачової.

На думку Омбудсмана, цей судовий процес проводився з брутальними порушеннями статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, всупереч практиці Європейського суду з прав людини та статті 129 Конституції України, що передбачає публічність та гласність судових процесів.

Уповноважений з прав людини вважає жорстоким поводженням конвоювання хворої людини на судове засідання та ненадання судом упродовж п’яти годин поспіль можливості йому скористатися санвузлом, отримати питну воду, їжу тощо. Це є порушенням Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, та статті 3 (заборона катувань) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Провадження Омбудсмана України у цій справі триває.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони “Феодосійський судно-механічний завод".

В.Іващенка було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.