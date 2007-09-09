Невдовзі почнеться мітинг НУ-НС у Тернополі

У Тернополі на мітинг у підтримку блоку “Наша Україна – Народна самооборона” зібралося близько 5 тисяч осіб. Крім того прийшло щонайменше 150 осіб, одягнених у вітрівки з логотипами та прапорами Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, вони розташувалися обабіч Театрального майдану, де встановили 7 своїх наметів. Періодично до них підходять люди-прихильники “НУ – НС” і закидають їм, що вони стоять тут за гроші.

Поруч правопорядок вартують представники міліції.

Загалом на майдані у центрі Тернополя велелюдно. Прихильники блоку тримають прапори “Нашої України”, “Народної самооборони”, Народного Руху України, таблички з назвами районів, з яких вони приїхали, плакати з написами “Освітяни і медики Кременеччини з Президентом!”, “Бережанщина- так!”, “Теребовлянщина підтримує Президента!”, “Курсу реформ Президента – так!”, “Зборівщина голосуватиме за блок “Наша Україна – Народна самооборона”.

Наразі перед присутніми виступає Олександр ПОНОМАРЬОВ.

Як повідомив ведучий програми, окрім обіцяних на афішах Юрія ЛУЦЕНКА та В’ячеслава КИРИЛЕНКА також виступлять Микола КАТЕРИНЧУК, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Володимир АР’ЄВ, Анатолій ГРИЦЕНКО та Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.