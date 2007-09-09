Луценко закликав 15 тисяч тернопільчан взятися за телефони

Сьогодні ввечері у Тернополі на мітинг блоку лідерів блоку «Наша Україна – Народна самооборона», який відбувся на Театральному майдані, зібралося понад 15 тисяч прихильників цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, також окремо на майдані були присутні близько 200 прихильників Партії регіонів, які тримали в руках прапори ПР. Час від часу, коли виступали лідери блоку і особливо Юрій ЛУЦЕНКО, вони вигукували: «Ганьба!» та скандували "ЯНУКОВИЧ". Також вони тримали плакат, на якому було написано: «Не дозволимо менту-стукачу брехати на нашого лідера!»

Їхній ряд від прихильників блоку “Наша Україна – Народна самооборона” відділила шеренга міліції.

Виступаючи на мітингу перед тернополянами, Ю.ЛУЦЕНКО серед іншого закликав їх, якщо вони мають родичів, знайомих, друзів у східних та південних областях України, телефонувати їм та розповідати, що на дострокових парламентських виборах не варто голосувати за представників Комуністичної та Соціалістичної партій, оскільки ті зрадили інтереси народу.

Також звертаючись до людей, Ю.ЛУЦЕНКО запитав: “Скільки можна робити майданів?” І сам відповів: ”Стільки, скільки треба, аби політики запам’ятали, хто дійсно в домі хазяїн”.