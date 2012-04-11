Томенко: Києвом керує об’єднана команда Черновецького-Попова

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, за його словами, насправді з переїздом мера столиці Леоніда Черновецького за кордон та призначенням Олександра Попова головою КМДА у Києві «змінилося те, що нічого не змінилося».

Він зауважив, що для піару за гроші платників податків у київських ЗМІ регулярно розміщується інформація про те, що команда О.Попова – це нова професійна та європейські команда, яка зберігає українську столицю. «Вони разом з фондом Ріната Ахметова та іншими структурами обговорюють стратегію розбудови Києва як української, європейської столиці, витрачаючи більше коштів на піар, а не на сам зміст стратегії, та не залучаючи до роботи знаних фахівців, які десятки років працювали у Києві над його генпланом та стратегією розвитку», - додав М.Томенко.

Натомість, за словами М.Томенка, «коли справа доходить до прагматичних шкурних інтересів, то нова команда діє так, як діяла «молода команда Черновецького»: для того, щоб збудувати собі офіси чи хмарочоси, не зупиняються перед руйнуванням історичних об’єктів».

«Історія Андріївського показова, і вона підтверджує те, що в Києві нічого не змінилося: ним керує об’єднана команда Черновецького-Попова», - сказав М.Томенко.

«Можливо, лише з єдиним додатком, що тепер таку політику Л.Черновецького підтримує і владна команда, оскільки слабкість до «новодєлов» характеризує ментальність нинішньої влади», - зауважив М.Томенко.

За його словами, «вони відмовилися від історичного проекту реконструкції заповідника Тараса Шевченка у Каневі, зробивши там бізнес-офіс; вони оформляють свої резиденції та будинки в стилі сучасного багатого «новодєла», тому, очевидно, вони вважають, що саме в такому стилі повинна бути оформлена й історична частина Києва».