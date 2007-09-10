«Диктат долара» змінив «диктат темників» - АУП

У понеділок Академія української преси презентує своє дослідження «Політична реклама та теленовини під час кампанії дочасних виборів”. Напередодні президент організації заявив „Німецькій хвилі ”, що й нині в українському телеефірі з’являються замовні матеріали про ті чи інші політичні сили.

Президент Академії української преси Валерій Іванов каже, що йому відомо про існування так званої «джинси», проплаченої політичної реклами під виглядом звичайних сюжетів у новинах. Проте, ця інформація із неформальних контактів, і конкретних доказів цьому фахівець не має. Звинувачення на адресу телекомпаній вже лунали під час попередньої виборчої кампанії 2006 року, однак, цього разу це явище набуло більшого розмаху, стверджує Іванов. «Диктат долара» змінив «диктат темників», який був за часів президентства Кучми. Водночас, метод контент-аналізу, застосований під час дослідження АУП, не допомагає виявити зловживання телевізійників. Академія встановила приблизно однакову присутність в телевізійному ефірі інформації про три провідні політичні сили. Натомість вдалося виявити, що про одного з аутсайдерів перегонів, Блок Литвина, подається непропорційно багато інформації.