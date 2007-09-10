Тимошенко підписала контракт з представниками 300 компаній Європи

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО презентувала та підписала контракт з інвесторами, що представляють понад 300 провідних компаній Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, контракт, який був підписаний сьогодні, представляє собою платформу політичних орієнтирів, що містяться у програмі БЮТ «Український прорив» та котрі уряд цієї політичної сили буде здійснювати для заохочення та підтримки внутрішніх та іноземних інвестицій.

Зокрема, у контракті зазначається, що БЮТ підтримуватиме прозору приватизацію та економічну політику, а також ініціативи для інвестування на рівних умовах. Крім того, у документі зазначається, що для створення більш привабливого інвестиційного клімату БЮТ демонструватиме ефективне управління та дотримання верховенства права на всіх рівнях.

Контракт стосується 33 галузей, де потрібно вжити термінові заходи для заохочення іноземних інвестицій. Ці заходи включають програму, спрямовану на розвиток основ сучасного управління, встановлення необхідної правової стабільності для постійного притоку інвестицій, запровадження бюджетно-податкової та адміністративної політики, що підтримує інвестиції, проведення земельної реформи та інше.