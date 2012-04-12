Адвокат: Іващенко буквально приповз до мене у кімнату для побачень

Про це в інтерв`ю журналістам під Печерським районним судом Києва розповів його адвокат Борис Нечипоренко, передає Gazeta.ua.

Як розповів адвокат, вчора він відвідав підсудного і може констатувати, що стан його здоров`я погіршився.

"Він буквально приповз до мене у кімнату для побачень. Учора його обстежувало дві комісії, одна за участю головного невропатолога Києва. Скоріше за все, його висновки Пенітенціарну службу не влаштували, тому була ще комісія МОЗ. Думаю, у черговий раз скажуть, що Іващенко не потребує операції", - зазначив Нечипоренко.

За словами захисника, Іващенко обурений заявами Прокуратури про те, що він симулює хворобу.

Нечипоренко заявив, що у зв`язку із цим Іващенко дозволив йому розголошувати медичний діагноз для інформування громадськості.

Захисник також зазначив, що Іващенко хоче бути присутнім на засіданні Печерського райсуду, де йому мають оголосити вирок. Водночас Нечипоренко заявив, що не володіє інформацією, чи привезли його підзахисного до суду.