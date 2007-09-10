Рівненський аеропорт не прийняв літак Богатирьової

Прес-конференція лідера фракції Партії регіонів, координатора парламентської коаліції V скликання Раїси Богатирьової в Луцьку 8 вересня розпочалась із майже двогодинним запізненням. Причиною запізнення Раїса Василівна назвала те, що Рівненський аеропорт відмовився приймати її літак. Про це повідомив 10 вересня власкор ЗІКу.

Вибачившись перед журналістами за запізнення, Богатирьова зауважила, що мусила «давати круг» на летовище до Львова, витративши багато дорогоцінного часу. Також вона наголосила, що не хоче політизувати ситуацію і робити на цьому якийсь піар, але факт залишається фактом: ці обставини внесли суттєві корективи у програму її перебування в Луцьку.

Вона змушена була провести прес-конференцію в режимі «он-лайн», звівши її лише до відповідей на поставлені запитання. Значно менше часу довелося вділити й учасникам громадського форуму «Підтримай партію регіонів!» у обласному музично-драматичному театрі, бо по обіді Раїсу Богатирьову очікували два прямі ефіри на місцевому телебаченні.