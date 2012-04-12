Симоненко напише у Генпрокуратуру запит на Саламатіна
10:08, 12 квітня 2012Політика
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Міністр оборони отримав громадянство Україні лише у 2005 році.
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Про це лідер КПУ заявив в ефірі телеканалу ТВі.
Відповідаючи на запитання, чи готовий він подати відповідний запит до Генпрокуратури, Симоненко відповів ствердно: "Відразу відповідаю, що так. Я однозначно стверджую, що має бути все по закону".
Водночас він заявив, що народний депутат Роман Зварич має американське громадянство: "Але зверніть увагу, а Зварич у нас - громадянин Сполучених Штатів Америки з мандатом народного депутата". "Давайте послідовно пройдемо", - додав він.
У середу стало відомо, що Саламатін отримав громадянство України лише у 2005 році.
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