Симоненко напише у Генпрокуратуру запит на Саламатіна

Лідер КПУ Петро Симоненко обіцяє подати запит до Генпрокуратури щодо факту отримання українського громадянства міністром оборони Дмитром Саламатіним якраз перед обранням його депутатом.

Про це лідер КПУ заявив в ефірі телеканалу ТВі.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він подати відповідний запит до Генпрокуратури, Симоненко відповів ствердно: "Відразу відповідаю, що так. Я однозначно стверджую, що має бути все по закону".

Водночас він заявив, що народний депутат Роман Зварич має американське громадянство: "Але зверніть увагу, а Зварич у нас - громадянин Сполучених Штатів Америки з мандатом народного депутата". "Давайте послідовно пройдемо", - додав він.

У середу стало відомо, що Саламатін отримав громадянство України лише у 2005 році.