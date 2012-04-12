Литвин нагадав депутатам, що сьогодні великий день
10:23, 12 квітня 2012Політика
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Верховна Рада України вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду всіх питань порядку денного.
Володимир Литвин налаштовує нардепів на конструктив
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 411 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН нагадав, що «сьогодні великий день, як ви знаєте – Чистий четвер, я переконаний, що всі ви сповнені чистих, гуманних і добрих почуттів і налаштовані на конструктивну, продуктивну і доброзичливу роботу й відповідні взаємини в сесійній залі».
Він запропонував депутатам продовжити сьогоднішнє засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного. Парламентарії підтримали цю пропозицію.
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