Литвин нагадав депутатам, що сьогодні великий день

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 411 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН нагадав, що «сьогодні великий день, як ви знаєте – Чистий четвер, я переконаний, що всі ви сповнені чистих, гуманних і добрих почуттів і налаштовані на конструктивну, продуктивну і доброзичливу роботу й відповідні взаємини в сесійній залі».

Він запропонував депутатам продовжити сьогоднішнє засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного. Парламентарії підтримали цю пропозицію.