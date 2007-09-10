Донецькі офіцери МНС заявили про вірність Шуфричу

Збори офіцерів Головного обласного управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Донецької області у зверненні до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА заявляють про вірність "діючому міністру" Нестору ШУФРИЧУ.

Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди Головного облуправління МНС, на зборах офіцерів облуправління було прийняте "Звернення до прем`єр-міністра, начальника цивільного захисту населення і територій України Віктора ЯНУКОВИЧА".

У зверненні йдеться, що офіцери МНС "стали свідками деструктивних дій, які безпідставно застосовуються окремими членами уряду і сторонніми особами у спробі дестабілізувати структуру управління МНС". Автори звернення підкреслюють, що такі дії "підривають авторитет керівництва МНС".

"Авторитет підрозділів МС у населення Донецької області настільки високий, що штучно ініційовані негативні чинники не в змозі викликати недовіру у населення регіону до діяльності підрозділів гарнізону", вказується в зверненні до В.ЯНУКОВИЧА.

"Ситуація в Донецькій області знаходиться під пильним контролем рятувальників. Офіцери і весь особовий склад Головного управління і підлеглих підрозділів готовий до виконання завдань за призначенням, завдань, які поставив діючий міністр, і вірні девізу МНС "Запобігти, врятувати, допомогти", завіряють офіцери в своєму зверненні.