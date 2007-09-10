Тимошенко радить не танцювати з бубнами і не різати салатів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО радить лідерам усіх політичних сил поводити себе адекватно під час виборчої кампанії і «залишатися самими собою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, під час нинішньої виборчої кампанії «вся країна розважається», спостерігаючи за неадекватною поведінкою деяких політиків. Зокрема, зазначила вона, деякі з них «танцюють з бубнами, грають на гармошках або ріжуть салати».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що політики мають бути однаковими як до проведення виборів, так і під час них.