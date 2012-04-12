«Батьківщина» каже, що влада «схалявила», травлячи Турчинова

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні прес-служби партії з приводу заяв колишніх міліціонерів, "які ніколи не мали відношення ні до СБУ, ні до черги працівників Служби на отримання квартир".

"Свою активність у дискредитації Олександра Турчинова вони пояснили тим, що в СБУ у них є товариші і друзі, які звернулися до них зі скаргами", - йдеться у повідомленні.

У "Батьківщині" також вважають, що такі свідки нібито зловживань О.Турчинова під час його головування у СБУ є ознакою того, що "влада безвідповідально підійшла до виконання завдання з цькування лідерів опозиції".

"З такими речниками, які не можуть пояснити ні суть своїх претензій, ні свій зв’язок з О.Турчиновим, справу не зшиєш навіть білими нитками", - заявили у прес-службі партії.

"Натомість для Генпрокуратури такі огульні звинувачення є достатньою підставою для початку перевірки дій опозиціонера", - констатували у "Батьківщині".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, офіцери спецпідрозділів звернулися до Президента України, голови Верховної Ради, генерального прокурора, голови СБУ та міністра внутрішніх справ з проханням розібратися у ситуації навколо незаконного виділення державного житла окремим співробітникам спецслужб і правоохоронних органів.

Відповідне звернення було підписано підполковником міліції у відставці, почесним членом Асоціації ветеранів спецпідрозділу «К» Петром Арнаутовим та офіцером запасу ЗСУ Олексієм Міщенком.

П.Арнаутов повідомив, що один з таких випадків був описаний ним у газеті "Сегодня" у статті під назвою "Вслед за Луценко должен пойти Турчинов" (№ 67 від 26 березня). У статті, зокрема, йдеться про те, що речник СБУ Станіслав Речинський у 2005 році за часів голови СБУ Олександра Турчинова був першочергово поставлений на квартирний облік і через чотири місяці отримав квартиру.

"Оскільки випадки незаконного виділення квартир окремим співробітникам, як правило, особливо наближеним до керівництва силових і правоохоронних відомств, за останні 8-9 років стали системними, вимагаємо притягти до відповідальності усіх посадових осіб, які сприяли чи сприяють цьому", - сказав П.Арнаутов.

Офіцери спецпідрозділів також просять створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію, яка б перевірила законність виділення державного житла й у випадку виявлення незаконних дій дала таким фактам відповідну правову оцінку.

На запитання, на підставі яких даних П.Арнаутов заявляє про порушення під час виділення квартир в СБУ, він відповів: "Ця інформація до мене потрапила від моїх товаришів, які на сьогодні служать або служили в СБУ".

Відповідаючи на запитання, наскільки етичним з боку підполковника міліції є обвинувачувати екс-керівника СБУ, до відомства якого він не має жодного стосунку, у незаконному виділенні квартири, П.Арнаутов сказав: "Я хотів акцентувати увагу, оскільки риба гніє з голови. Луценко за подібні дії сидить. Я не кваліфікую дії Турчинова, я хочу, щоб відповідні органи дали відповідне заключення по фактах, які мають місце".