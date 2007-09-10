Регіонали ”били” Богатирьову за помаранчевих

Лідер фракції Партії регіонів, координатор парламентської коаліції V скликання Раїса Богатирьова на прес-конференції у Луцьку розповіла про свою позицію щодо створення широкої коаліції. «Я була бита за свою позицію, особисто в Партії регіонів – і зовні, і всередині, за те, що я говорила, що майбутнє України – у створенні широкої коаліції. Бо сталося так, що половина України підтримує одного лідера, інша половина – іншого. І якщо ми свідомі того, що не можна по-живому роздирати, а треба заховати свої амбіції і зшивати цю територію, ту частину, де більше всього болить, то ми будемо відповідальні», - заявила у Луцьку 8 вересня лідер фракції Партії регіонів України – повідомляє ЗІК.

«Ми пропонували створення широкої коаліції у депутатському складі V скликання, пропонували програмні ідеї, які об’єднують і мають спільне значення для України – як для «НУ», БЮТ, так і для Партії регіонів. Бо економічні програми були дуже схожі між собою. Ми дуже довго вели переговори, і це правда. Наші сьогоднішні політичні опоненти, а тоді політичні сили, які вели з нами переговори, називали це консультаціями і приховували це від своїх прихильників. Хіба це була чесна позиція?», – стверджує Раїса Богатирьова.

На думку Раїси Василівни, створення широкої коаліції дало б змогу більше не піднімати питань, «які роз’єднують націю і роз’єднують політиків». «Натомість зайнятися тим, щоб м’язи свої економічні наростити, щоб бути принаймні не слабким гравцем на геополітичному просторі – і щодо Росії, і щодо Європи та США. Бо не треба всім догоджати, треба мати власну позицію, яку я називаю національним прагматизмом, і це й буде наша національна ідея», – вважає Раїса Богатирьова.

«І як тільки я це озвучила, мені сказали: «О, голуб миру з`явилася!», щось там пропонує, щось там хоче… Хоча ідея була проста, і я була автором того меморандуму, який ми підписали. На жаль, так сталося, що кожна політична сила має більш радикальних політиків і більш поміркованих. І в той час, мабуть, більш радикальні політики – як з одного боку, так і з іншого, взяли гору, і через те широка коаліція не відбулася…», – додала вона.