КС одержав подання Ющенка

До Конституційного Суду 7 вересня надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції (конституційності) постанови Кабінету Міністрів від 5 вересня № 1097 «Про деякі заходи щодо здійснення державного контролю за дотриманням порядку складання загальних списків виборців», крім пункту 9 цієї постанови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Того ж дня КС також отримав подання Президента щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів від 4 квітня 2007 року № 611 «Про затвердження Порядку проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційні подання передано на вивчення до Секретаріату КС.