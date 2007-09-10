Регіонали готують викид компромату на лідерів БЮТ?

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Партія регіонів та її прибічники готують викид компромату на лідерів Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні нашими політичними опонентами, різними провокативними суб’єктами виборчого процесу готується викид компромату проти ключових посадових осіб Блоку Юлії Тимошенко, який матиме нібито адресність із нашого виборчого блоку», - сказав він.

При цьому, звертаючись до БЮТ, Ю.ЛУЦЕНКО вкотре запевнив, що “Наша Україна – Народна самооборона” не застосовує у передвиборчій боротьбі “чорний піар”. «Ми не ведемо жодних брудних технологій проти будь-кого, і, в першу чергу, це стосується нашого партнера і союзника БЮТ» - наголосив він.