Загородній відкрив головний секрет СДПУ(о)

"Представник соціал-демократів має взяти участь у наступних президентських виборах", - так вважає голова СДПУ(о) Юрій Загородній. Політик стверджує, що йде щоденна копітка підготовча робота задля повернення партії у політичний простір України. В інтерв`ю УНІАН політик заявив: "Після того, як з’їзд партії визначив курс на об’єднання і прийняв звернення до всіх політичних сил, ми офіційно звернулися до цілого ряду керівників партій, які стоять на лівих та лівоцентристських позиціях".

"Ми повинні сідати за стіл переговорів і об’єднуватися. У мене була зустріч із керівниками Всеукраїнської партії трудящих, я зустрічався із Миколою Федоровичем Пєсоцьким («Народно-трудовий союз»), раніше я мав зустрічі із Юрієм Олексійовичем Буздуганом", - сказав Загородній.

Відповідаючи на запитання "Хто зараз є головним “акціонером” в СДПУ(о) при прийнятті важливих рішень, голова партії сказав: "Відкрию головний секрет СДПУ(о): ми завжди приймали рішення колективно. Ви можете спитати будь-кого з членів політбюро, навіть минулих часів, вони скажуть: рішення приймалися колективно, а деколи під час гострих дискусій. Але коли рішення приймалося, то воно мало виконуватись всіма. Велика заслуга Медведчука у тому, що він ніколи і нікому не нав’язував свій погляд".

Повністю інтерв`ю з головою СДПУ(о) Юрієм Загороднім читайте тут