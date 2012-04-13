Головний тюремник покладається на Господа і Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту, відповідаючи на пропозицію народного депутата фракції «БЮТ-Батьківщина» Віктора Уколова подати у відставку.

«Що стосується відставки, то всі ми ходимо під Богом, як то кажуть. І моя посада, і моє перебування тут залежить від того, скільки Господь мені відміряє, і звісно, Президент», - заявив О.Лісіцков.