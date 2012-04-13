Головний тюремник покладається на Господа і Януковича
11:30, 13 квітня 2012Політика
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Голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцков заявляє, що не має наміру подавати у відставку зі своєї посади і працюватиме стільки, скільки «відміряє» Господь і Президент.
|Олександр Лісіцков у відставку не збирається
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту, відповідаючи на пропозицію народного депутата фракції «БЮТ-Батьківщина» Віктора Уколова подати у відставку.
«Що стосується відставки, то всі ми ходимо під Богом, як то кажуть. І моя посада, і моє перебування тут залежить від того, скільки Господь мені відміряє, і звісно, Президент», - заявив О.Лісіцков.
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