Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО презентував Програму боротьби з корупцією, розроблену цим блоком.

Як передає кореспондент УНІАН, під час цієї презентації, що проходила в Українському домі в Києві, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що «точкові заходи, які ініціюють час від часу наші політичні опоненти щодо боротьби з корупцією, не спрацьовують». Тому, на його переконання, окремі заходи не можуть дати необхідного результату, оскільки у вирішенні питання боротьби з корупцією необхідний системний підхід.

«Боротьба з корупцією при нинішньому уряді є один з видів корупції», - заявив він.

Говорячи про ініціативи блоку НУ-НС з цього питання, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що першим кроком в цьому напрямку буде скасування депутатської недоторканності, за яким послідує запровадження щорічної декларації доходів і видатків політиків, чиновників, суддів, правоохоронців та члені їх родин.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, блок, який він очолює, вже розробив і готовий надати на розгляд нової Верховної Ради законопроект з цього питання вже у перші тижні її роботи.

Крім того, програма передбачає створення Національного антикорупційного бюро, яке боротиметься з корупцією серед держпосадовців І-ІІІ рангів, депутатів, суддів.

Разом з тим, члени блоку НУ-НС мають намір уточнити функції чиновників для того, щоб звузити «їх повільне трактування своїх функцій».

Говорячи про боротьбу з корупцією серед суддівського корпусу, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що необхідно буде створити соціальний дисциплінарний орган, який проведе переатестацію суддів, яких у подальшому буде запропоновано обирати громадам.

Також Програма боротьби з корупцією блоку НУ-НС передбачає зміну керівництва МВС і Генпрокуратури та посилення законодавчого забезпечення вказаних відомств.

Коментуючи вказані пропозиції, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що закон має бути єдиним для всіх, «якщо ми хочемо мати владу, яка слугувала б народові, а не собі з першого дня».

В іншому випадку, на його думку, до влади знову прийдуть політики, які слугуватимуть власним інтересам.

Говорячи про терміни реалізації цієї програми блоку, Ю.ЛУЦЕНКО поінформував, що очолювана ним політична сила планує внести її на розгляд ВР до кінця цього року, і пропонуватиме, щоб парламент розглядав антикорупційну програму не окремими статтями, а в цілому приймав їх у пакеті.

Це, на його переконання, «може забезпечити добру базу для боротьби з корупцією вже з початку наступного року".