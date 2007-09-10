Київські регіонали наїхали на Черновецького

15:37, 10 вересня 2007
Політика
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Салій і Зімін поплатилися за перехід?

Київська міська організація Партії регіонів розцінює звільнення двох заступників голови Київської міської держадміністрації Івана САЛІЯ і Сергія ЗІМІНА як адміністративний тиск з боку керівництва столиці, в першу чергу Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

Про це йдеться в заяві парторганізації, текст якої передано УНІАН.

Також столичні “регіонали” рішення про звільнення І.САЛІЯ і С.ЗІМІНА сприймають як зухвалий факт використання адміністративного ресурсу в період виборчої кампанії.

“Регіонали” підтверджують, що минулого тижня шестеро депутатів Київради висловили намір перейти до фракції Партії регіонів. Вони зазначають, що такі заяви написали І.САЛІЙ і С.ЗІМІН.

“З боку керівництва столиці одразу послідували попередження про можливі наслідки такого рішення. В результаті, 10 вересня Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звільнив їх з займаних посад”, - повідомляється в заяві Київської організації Партії регіонів.

Представники “регіоналів” зазначають, що вже не вперше стикаються з грубими порушеннями законодавства і перевищенням службових повноважень з боку керівництва столиці. При цьому вони нагадали, зокрема, про останні ініціативи мера стосовно заборони агітації політичних сил в столиці та рішення перенести засідання Київради з 13 і 27 вересня на жовтень.

“З огляду на останні події стає зрозуміло, чому мер і його команда так наполягали на перенесенні засідань. Вони знають, що фракція Партії регіонів, поповнившись 6 новими депутатами, зможе протистояти будь-яким протизаконним рішенням, які останнім часом все частіше ухвалює Київрада”, - наголошується в заяві “Регіонів”.

В документі зазначається, що Партія регіонів не прагне поглиблювати конфронтацію, але не збирається закривати очі “на подібне свавілля київської влади”.

Як повідомляв УНІАН, у сьогоднішньому номері газети “Хрещатик” (№147 (3137) повідомляється, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на вимогу Кабінету Міністрів України підписав розпорядження про звільнення своїх заступників Івана САЛІЯ та Сергія ЗІМІНА.

 

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