Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ йде у відпустку з 12 вересня для участі у виборчій кампанії як лідер Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я прийняв рішення з цієї середи йти у відпустку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду пояснив, що участь у виборчій кампанії є його обов`язком як лідера партії, й він планує очолити цей процес.

В.ЯНУКОВИЧ також пояснив намір піти у відпустку тим, що «всі важливі питання життєдіяльності країни взято під контроль». «Розроблено графіки відпусток міністрів, і відпрацьовано таку систему, що дозволяє забезпечити стабільність роботи уряду», - додав він.

Глава уряду повідомив, що свою виборчу кампанію він проводитиме в регіонах.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він планує зустрічатися з виборцями в тій формі, яка буде запропонована Партією регіонів.