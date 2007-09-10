Симоненко, Литвин і Тимошенко їдуть на оксамитовий сезон

У другій половині цього тижня до Криму приїде лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО, а також лідер виборчого блоку політичних партій «Блок Литвина» Володимир ЛИТВИН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА, 14 вересня в ході своєї поїздки до Криму П.СИМОНЕНКО, зокрема, проведе прес-конференцію в Сімферополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі виборчого блоку політичних партій «Блок Литвина» в АРК, В.ЛИТВИН перебуватиме в Криму 16-17 вересня. Зокрема, 16 вересня він проведе в центрі Сімферополя прес-конференцію «на відкритому повітрі». В ході своєї поїздки на півострів лідер «Блоку Литвина» також зустрінеться з виборцями.

Як повідомляв УНІАН, на кінець цього тижня намічено поїздку до Криму й лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.