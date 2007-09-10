Янукович хоче бути прем`єром не менше 5 років

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ хотів би продовжити роботу на посаді голови уряду після парламентських виборів 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я маю велике бажання працювати прем`єр-міністром не менше 5 років для того, щоб була можливість здійснити плани, яких дуже багато напрацьовано з реформування нашої держави, і не хотілося б, щоб таку можливість втратила держава і я як людина», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що наступний склад уряду залежатиме від того, які партії увійдуть до складу парламентської коаліції.

«Дуже важливо, щоб уряд був командою професіоналів, і щоб він зміг працювати не менше 5 років, тоді матимемо, я упевнений, позитивні результати», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що стабільність в державі і стабільність в роботі уряду є запорукою рішення існуючих проблем в державі.