Янукович стверджує, що не вів секретні переговори з Путіним

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що не обговорював з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ під час останньої зустрічі в Москві питання передачі Росії української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи на прохання журналістів інформацію, що з`явилася в деяких ЗМІ, про те, що така розмова відбулася під час останньої зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і В.ПУТІНА на авіашоу «МАКС-2007» 21 серпня.

«Це політичні технології, які, на жаль, використовуються під час виборчої кампанії», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що під час зустрічі з В.ПУТІНИМ йшлося про літакобудування, були також обговорені й інші економічні і торгові питання, які, на його думку, розвиваються успішно. «І цю динаміку необхідно принаймні зберегти, а краще – поступово покращувати і удосконалювати», додав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що цього року товарообіг між Україною і Росією очікується на рівні 2,8 млрд. грн., що на 40% більше результату минулого року, також очікується, що експорт перевищить 60%.

«Ми цінуємо наші відносини з Росією, вважаємо і вважатимемо їх стратегічними, тому що Росія не тільки один з найбільших економічних партнерів, але і сусідка, і коріння відносин українського і російського народів сягає в глибоку історію. Ми це цінуємо і цінуватимемо», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.