Луценко написав відкритий лист Януковичу

Лідер блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО закликає голову Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА погодитися на теледебати з ним.

Про це йдеться у відкритому листі Ю.ЛУЦЕНКА до В.ЯНУКОВИЧА, текст якого передано УНІАН.

“Закликаю Вас нарешті зголоситися на теледебати, де у чесному діалозі ми дамо людям своє бачення стану справ в Україні”, йдеться у листі лідера НУ-НС.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, “український народ вимагає від політиків звіту про проведену роботу, особливо тих, хто знаходиться у виконавчій владі”. “Кожен крок уряду чи парламенту має бути зрозумілим і обґрунтованим. За кожну дію чи бездіяльність треба нести відповідальність”, - додав він.

Однак, констатує Ю.ЛУЦЕНКО, “протягом останнього часу громадськість була позбавлена уваги уряду, який діяв у власних інтересах, а не в інтересах людей”. “Жодного чіткого та переконливого пояснення політики уряду і парламентської більшості не прозвучало. На час Вашого перебування на посаді прем’єр-міністра таким дороговказом мала би бути, принаймні, Програма діяльності уряду. Її не було”, - підкреслив лідер НУ-НС.

З огляду на те, зазначає Ю.ЛУЦЕНКО у листі до В.ЯНУКОВИЧА, що сьогодні “Ви знову претендуєте на довіру людей та керівництво державою, я закликаю Вас дати відповідь на всі запитання, які цікавлять Український народ, а не лише на ті, що вигідні для Вас”.

Отже, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, “кожен громадян прагне сьогодні дізнатися:

- чому в декілька разів зросли тарифи на житлово-комунальні послуги?

- чому інфляція перевищує зростання мінімальних зарплат?

- чому зростає безробіття, а великі підприємства продаються за безцінь?

- чому уряд не виконує соціальних зобов’язань перед власним народом, змушуючи його домагатися правди через Конституційний Суд?

- чому ціна на газ зростатиме і в 2008 році, а українська газотранспортна система знаходиться за крок до здачі іноземній державі?

- чому державний борг збільшився до рівня, коли вже важко прорахувати, яке покоління українців його віддаватиме?

- чому замість конкретних пропозицій та програм розвитку економіки Ви під час виборчої кампанії знову починаєте спекулювати на гострих темах, які ведуть до розколу країни, розпалюють громадянське протистояння, відволікаючи увагу виборців від корупційних оборудок Вашого уряду із землею, державними закупівлями, відшкодуванням ПДВ тощо?

І цей перелік актуальних питань важко вичерпати”.

Таким чином, підсумував Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА, “позиція Вашої політичної сили лише тоді перестане бути флюгером-півником, який щодня дезорієнтує людей щодо Ваших справжніх намірів, коли Ви чесно подивитеся у вічі і політичним опонентам, і своїм виборцям”.