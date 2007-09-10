Як Москаль розшифровує абревіатуру МВС

Кандидат у народні депутати від блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ запрошує міністра внутрішніх справ, кандидата у депутати від СПУ Василя ЦУШКА на теледебати.

«Я запрошую главу МВС на теледебати і в ході дискусії я маю намір довести, що одне з ключових міністерств в уряді ЯНУКОВИЧА займає дилетант», - сказав Г.МОСКАЛЬ, передають «Грані плюс».

На думку представника НУ-НС, у випадку В.ЦУШКА більш вдалою є розшифровка абревіатури МВС, “як міністерство виноградарства і садівництва”.

Г.МОСКАЛЬ нагадав, що В.ЦУШКО за освітою аграрій. «Відповідно, злодіїв і бандитів він бачив хіба що в художньому фільмі «Місце зустрічі змінити не можна» або з вкраденим мішком буряків у себе на господарстві», - додав Г. МОСКАЛЬ.