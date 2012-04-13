Німецькі лікарі зустрічаються з Тимошенко

Лікарі сьогодні прибули до Харкова, щоб оглянути Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці».

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій Чумак.

Він зазначив, що німецькі лікарі близько 19.00 зайшли в зону, що охороняється. У даний час вони спілкуються з Ю.Тимошенко.

Ю.Чумак не уточнив, чи зустріч відбувається у приміщенні, де утримується екс-прем’єр, чи у приміщенні, де раніше проводилися її медичні огляди.

За словами Ю.Чумака, після зустрічі відбудеться брифінг членів медичної комісії.