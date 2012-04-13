Німецькі лікарі зустрічаються з Тимошенко
20:36, 13 квітня 2012Політика
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У Качанівській колонії розпочалася зустріч екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко із німецькими лікарями Максом Айнхойплом та Норбертом Хаасом.
Німецькі лікарі отримали змогу зустрітись із Юлією Тимошенко
Лікарі сьогодні прибули до Харкова, щоб оглянути Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці».
Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій Чумак.
Він зазначив, що німецькі лікарі близько 19.00 зайшли в зону, що охороняється. У даний час вони спілкуються з Ю.Тимошенко.
Ю.Чумак не уточнив, чи зустріч відбувається у приміщенні, де утримується екс-прем’єр, чи у приміщенні, де раніше проводилися її медичні огляди.
За словами Ю.Чумака, після зустрічі відбудеться брифінг членів медичної комісії.
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