Як відзначали Великдень в Українській повстанській армії

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці ще представлені фото святкування повстанцями Великодня, а також бофони (гроші УПА – УНІАН) із великодніми мотивами.

Сюжети листівок розмаїті: тризуб, обплетений вербовою лозою, маленька дівчинка передає воїну УПА край лісу писанку, воїни УПА на гаївках у селі, при цьому один із них стоїть на сторожі, ангел тримає на руках пораненого повстанця.

«Здебільшого усі ці листівки друкувалися за кордоном. До їх випуску долучався провід ОУН (б)», – зазначив старший науковий співробітник Музею політв’язнів Ігор Олещук.

Є на виставці і листівки ручної роботи, які виготовляли політв’язні в таборах і відправляли привітання родичам.

В експозиції також представлені фотографії із святкування воїнами УПА Великодня у лісі у 1949, 1950 та 1951 роках, а ще – фоторепортаж із першого освячення пасок українським священиком на спецпоселенні в 1955 році у Комі АРСР.

На виставці можна ознайомитися і з наказом командування УПА, в якому повстанців у 1946 році командири вітають з Великоднем і закликають до твердості духу у визвольній боротьбі.

Діятиме виставка впродовж двох тижнів.