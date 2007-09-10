Добкін думає, що рейтинг НУ-НС вбиває Луценко

Мер Харкова Михайло ДОБКІН упевнений, що в Харкові на дострокових парламентських виборах Партія регіонів покаже ще кращий результат, ніж на виборах в березні 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на прес-конференції в Києві.

За словами мера, місто зараз активно готується до виборів. Зокрема, завершена робота зі складання списків виборців, і всі документи передані в окружні комісії.

М.ДОБКІН повідомив, що на сьогодні проголосувати зможе 1 млн. 146 тис. харків`ян, що на 3,5 тис. більше, ніж в березні минулого року. Також він зазначив, що в списки були внесені зміни про дані 388 тис. виборців. За словами М.ДОБКІНА, це дає підстави стверджувати, що третина виборців півтора роки тому або не змогла проголосувати, або мала труднощі при цьому.

Також М.ДОБКІН в черговий раз запевнив, що міські власті роблять все можливе, щоб голосування пройшло відкрито і організовано. Він нагадав, що вже мав зустрічі з представниками офіційних спостерігачів і також запевнив їх у цьому.

Мер Харкова нагадав, що за останній час місто відвідали лідери майже всіх основних політичних сил. Зокрема, з візитом в Харкові був Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який, за словами М.ДОБКІНА, «70% часу свого візиту займався агітацією».

М.ДОБКІН підкреслив, що результати виборів практично неможливо буде сфальсифікувати. Він нагадав, що в комісіях різних рівнів пропорційно представлені всі основні політичні сили. За його словами, процес голосування і підрахунку голосів буде відкритим, а протоколи з результатами виборів повинні будуть підписати всі члени комісій.

М.ДОБКІН також зазначив, що певною особливістю нинішньої виборчої кампанії є те, що деякі політичні сили велику увагу надають не агітації, а контрагітації. Він навів приклад, що зараз в Харкові активно нав`язується думка про те, що Блок Юлії Тимошенко за рейтингами підтримки місцевих виборців випереджає Партію регіонів. За словами мера, це заявляють політологи і соціологи, «яких раніше ніхто ніколи не бачив і не знав».

М.ДОБКІН вважає, що такі заяви спрямовані на те, щоб після оголошення результатів виборів, коли стане зрозумілою реальна картина, заявити про фальсифікації під час виборів.

У зв`язку з цим, М.ДОБКІН повідомив, що веде переговори з однією з найбільших і найавторитетніших соціологічних служб про проведення в місті повномасштабного соціологічного дослідження. Він сказав, що остаточна домовленість ще не досягнута.

Водночас, мер Харкова вважає, що істотних змін в результатах виборів, порівняно з результатами голосування 2006 року, не буде. За його словами, боротьба йде приблизно за 3-5% голосів виборців.

М.ДОБКІН висловив упевненість в переконливій перемозі Партії регіонів в Харкові. «Я упевнений, що Партія регіонів набере більше голосів, ніж в березні 2006 року», - сказав М.ДОБКІН.

Він також вважає, що рейтинг блоку «Наша Україна – Народна самооборона» в Харкові падатиме, оскільки його «вбиває перший номер в списку блоку Юрій ЛУЦЕНКО». М.ДОБКІН уточнив, що після того, як Ю.ЛУЦЕНКО став першим номером в списку блоку, велика кількість потенційних голосів виборців перетекли від НУ-НС до БЮТ.