Тимошенко: Януковичу не минути суду

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО спростувала слова прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про зниження рівня інвестицій за часів її прем’єрства.

Про це йдеться у коментарі Ю.ТИМОШЕНКО, переданому УНІАН прес-службою БЮТ.

Прес-служба нагадує, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи перед іноземними інвесторами, зробив дві заяви: по-перше, заявив, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО відправили у відставку через корупцію та некомпетентність; по-друге, що під час урядування Ю.ТИМОШЕНКО знизився рівень іноземних інвестицій в українську економіку.

У коментарі представникам засобів масової інформації з цього приводу Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що подібні висловлювання не зовсім личать людині, яка називає себе прем’єр-міністром. «Я раджу лідеру Партії регіонів, у вільний від алтайських шаманів час сходити в бібліотеку і продивитися підшивку українських та зарубіжних газет за 2005 рік. Зокрема, за вересень місяць. З них він може дізнатися про істинні причини відставки мого уряду – це боротьба з корупцією та кланами. А некомпетентність і корумпованість – це характеристика Кабінету міністрів ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також спростувала слова В.ЯНУКОВИЧА про зниження рівня іноземних інвестицій. “За час мого прем’єрства рівень іноземних інвестицій в українську економіку зріс. Для цього треба всього лиш подивитися офіційні дані Держкомстату, який безпосередньо підпорядкований уряду”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що В.ЯНУКОВИЧ уже програв суд за її позовом про захист честі та гідності, коли заявив, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО спровокував ситуацію з підвищенням цін на газ в Україні. Суд довів, що ці слова були неправдою.

Ю.ТИМОШЕНКО попередила, що за кожне неправдиве слово щодо неї, В.ЯНУКОВИЧ неодмінно відповідатиме в суді.