Москаль підтримує думку Гриценка щодо звільнення Кузьмука

Кандидат у депутати від блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ підтримує пропозицію міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА щодо звільнення віце-прем`єр-міністра, генерала армії Олександра КУЗЬМУКА з лав Збройних сил України.

«КУЗЬМУК для країни не генерал, а збитий льотчик, і Президенту варто розглянути доцільність перебування КУЗЬМУКА на посаді в найближчий час, поки не сталося якогось серйозного лиха», - сказав Г.МОСКАЛЬ, передають «Грані плюс».

При цьому він нагадав, що саме при міністрові оборони О.КУЗЬМУКУ 20 квітня 2000 року ракета, випущена з військового полігону влучила у житловий будинок в Броварах; 4 жовтня 2001 року ще одна українська ракета збила пасажирський російський літак ТУ-154 над Чорним морем.

“Незважаючи на те, що український уряд виплатив 7,8 млн. доларів родичам постраждалих в авіакатастрофі, О.КУЗЬМУК продовжує наполягати, що трагедія сталася не з вини Міністерства оборони України. А факт виплати компенсацій був виключно «гуманною акцією», а не визнанням вини”, - додав Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня міністр оборони А.ГРИЦЕНКО заявив, що пропонуватиме Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ звільнити віце-прем’єр-міністра України, генерала армії Олександра КУЗЬМУКА з лав Збройних сил України.

Він підкреслив, що О.КУЗЬМУК, залишаючись генералом ЗСУ, разом з політичною силою, до якої він входить, виступає за позбавлення Президента повноважень Верховного головнокомандуючого, ставить під сумнів виконання рішень глави держави і голосує за такі рішення уряду, які суперечать рішенням Президента.