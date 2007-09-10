Вітренко про Симоненка, комуністів і об’єднання військових флотів

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО вважає нереальною на сьогодні пропозицію лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА про об’єднання військових флотів України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в ефірі Севастопольської державної регіональної ТРК лідер ПСПУ з цього приводу заявила, що об’єднання військових флотів України і Росії є неможливим без утворення союзу України, Росії і Білорусі. За її словами, тільки після створення такого союзу „флот України дійсно входить, разом з Чорноморським флотом, в єдине співтовариство. Але у програмі комуністів - немає Союзу. Вони взагалі проблему створення нового Союзу не підіймають. Як вони тоді можуть об’єднати флоти?”, - сказала Н.ВІТРЕНКО.

Лідер партії назвала „огидним” заклик Петра СИМОНЕНКА не голосувати за ПСПУ. “Знаєте, це вже стає огидно. Ось якщо у них не вийшло, якщо вони не змогли, то, принаймні, не треба заважати іншим”, - зазначила вона. І додала: „Тим більше, коли ми увійдемо в парламент, ми ж їм допоможемо. Ми дійсно їм допоможемо, і Партії регіонів, якщо вони бажають відстоювати слов’янську єдність”.