Молодіжний БЮТ: студентські профкоми віджили своє

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина молода» (молодіжне крило Блоку Юлії Тимошенко) вимагає ліквідації студентських профспілкових комітетів і створення незалежних Студентських рад.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВМГО «Батьківщина молода»

На переконання голови ВМГО «Батьківщина молода» Євгена СУСЛОВА, «студентські профкоми віджили своє”. Тому, за його словами, представники ВМГО “готові не словом, а ділом захищати фортецю студентського братерства в боротьбі за свої права”. “Стикаючись з профкомами, студент стикається із хамством і нерозумінням. Фактично, профкоми провокують сьогодні у вузах напругу серед студентства, адже так звані профспілкові студентські лідери, в більшості своїй, боячись конкуренції, застосовують всілякі механізми з дискредитації незалежних студентських рад, а їх увага зі студентського дозвілля і захисту прав переключається на внутрішню боротьбу проти студентів”, - вважає Є.СУСЛОВ.

При цьому він припустив, «якщо сьогодні ми піднімемо питання про фінансову діяльність профкомів, ми відразу побачимо несхвальну позицію чиновників з Міністерства освіти і навіть ряду політиків, яких офіційно підтримує Федерація профспілок України, – куди, до речі, за своєю оргструктурою і входять профкоми».