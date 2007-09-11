Тимошенко назбирала відро картоплі у формі серця

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає, що природа допомагає її блоку перемогти на виборах.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "1+1" у понеділок, демонструючи картоплину у формі серця.

"Зараз, об’їжджаючи всю країну, мені практично в кожній області дарують картоплю, яка сьогодні народжується на українських городах, саме у формі серця", - сказала Тимошенко.

"Ціле маленьке цеберечко у мене таких сердець. Я хочу сказати, що це свідчить про те, що навіть природа підтримує нашу політичну силу", - додала вона.

Українська правда