Тимошенко назбирала відро картоплі у формі серця
08:00, 11 вересня 2007Політика
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Лідер БЮТ вважає це символічним
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає, що природа допомагає її блоку перемогти на виборах.
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "1+1" у понеділок, демонструючи картоплину у формі серця.
"Зараз, об’їжджаючи всю країну, мені практично в кожній області дарують картоплю, яка сьогодні народжується на українських городах, саме у формі серця", - сказала Тимошенко.
"Ціле маленьке цеберечко у мене таких сердець. Я хочу сказати, що це свідчить про те, що навіть природа підтримує нашу політичну силу", - додала вона.
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