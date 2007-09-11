Вітренко знає, коли треба піднімати народ

Лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО вважає помилковим намір винести на всеукраїнський референдум питання щодо статусу російської мови як другої державної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора у Севастополі в інтерв’ю місцевому телеканалу НТС.

Н.ВІТРЕНКО пояснила свою позицію тим, що «якщо у суспільстві 51% проголосує проти підвищення статусу російської мови, а 49% - „за”, то що тоді треба: реалізуючи результати референдуму, відмовити людям в праві на їхню рідну мову? Звичайно, цього робити неприпустимо. Це протирічить нормам міжнародного права, нормам європейської демократії”.

На думку лідера ПСПУ, необхідно починати із внесення змін до Конституції України. За її словами, „зміни у Конституції починаються із внесення (у Верховну Раду) законопроекту про внесення змін до Конституції. Для прийняття цього закону потрібно 226 голосів. Треба проголосувати, потім передати у Конституційний Суд. Той робить свій висновок. І ось тоді піднімати народ, щоб народ чинив тиск на інших депутатів, щоб депутати й інших фракцій проголосували за статус російської мови. Ось що треба робити в парламенті”.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів виступила з ініціативою провести референдум на теми статусу російської мови, позаблокового статусу України і прямого обрання керівників обласних та районних адміністрацій.