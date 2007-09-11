Цушко викликає Луценка на герць

Кандидат у народні депутати від Соціалістичної партії, міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО пропонує лідеру блоку «Наша Україна – Народна самооборона”, екс-главі МВС Юрію ЛУЦЕНКУ прийти на теледебати з ним та відповісти на низку питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, зокрема, В.ЦУШКО сподівається отримати від Ю.ЛУЦЕНКА відповіді на запитання “щодо створення корупційних схем в системі МВC, дати пояснення окремим документам, а також долі 1,62 мільярдів гривень, що зникли під час його перебування на міністерській посаді”.

"Після того, як пан ЛУЦЕНКО зможе відповісти на всі делікатні для нього питання, я готовий дискутувати на тему антикорупційних ініціатив”, - сказав В.ЦУШКО. Хоча, за його словами, “сама пропозиція створення Національного антикорупційного бюро більше схожа на створення революційних судів-"трійок", які не мають нічого спільного з демократією”.

“Хочу звернути увагу Юрія Луценка на те, що саме Антикорупційні бюро – найвідоміші фігуранти політичних та корупційних скандалів в Польщі та Латвії", - заявив В.ЦУШКО.

На його думку, антикорупційна програма НУ-НС ще раз демонструє, що “ця політична сила має на меті не боротьбу з корупцією, а саме створення сприятливих умов для її функціонування в Україні”.

"Жоден з лідерів НУ-НС не проголосує в сесійній залі ані за підвищення термінів позбавлення волі за корупційні злочини, ані за обов’язковість мешкання за адресою реєстрації", - сказав він.

На думку В.ЦУШКА, “найбільшою загрозою національній безпеці є створення псевдо-антикорупційного законодавства, яке нав’язується сьогодні НУ-НС і Секретаріатом Президента”. На його переконання, такі ініціативи фактично легалізують корупцію в державі та вводять в оману народ України.