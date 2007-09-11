Епопея з Порою-2 закінчилася?

Вищий адміністративний суд України залишив у силі рішення окружного адміністративного суду Києва стосовно скасування усіх постанов Центральної виборчої комісії, які були нею прийняті стосовно реєстрації партії “Пора” на чолі з Ярославом ГОДУНКОМ.

Про це повідомив заступник голови штабу блоку “Наша Україна - Народна Самооборона” з юридичних питань Микола ОНІЩУК, слова якого цитує прес-служба НУ-НС.

За словами М.ОНІЩУКА, Вищий адміністративний суд України також відмовив у порушенні касаційного провадження за заявою Міністерства юстиції на рішення апеляційного адміністративного суду міста Києва за заявою блоку “Наша Україна-Народна самооборона” щодо визнання неправомірними дій Мін’юсту стосовно видачі документів “Порі” Я.ГОДУНКА.

“Таким чином, епопея з політичним рейдерським проектом, метою якого була зовнішня атака на блок “Наша Україна - Народна самооборона”, провалилася. Це свідчить про неспроможність тих, хто готував цей проект, діяти ефективно”, - наголосив М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня ЦВК виключила кандидатів у народні депутати від партії “Пора” з виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, а також зареєструвала список кандидатів у народні депутати від партії “Пора” на вибори 30 вересня.

Водночас 4 вересня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною та скасував постанову цю ЦВК.

Того ж дня Центральна виборча комісія на виконання рішення суду вирішила залишити Громадянську партію «Пора» у складі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Водночас партія «Пора» Я.ГОДУНКА оскаржила у Окружному адміністративному суді м. Києва постанову ЦВК про скасування її реєстрації як самостійного суб’єкта виборів.