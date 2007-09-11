Азаров попрацює Януковичем

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ координуватиме роботу уряду під час відпустки прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава уряду В.ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Узгоджено графік відпусток на передвиборну кампанію, і Микола Янович (АЗАРОВ) координуватиме цю роботу. Я із завтрашнього дня йду у відпустку і лише на один день вийду – на саміт, 14 вересня, і попрацюю разом з вами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр зазначив, що уряд виконав практично весь обсяг робіт з підготовки головного фінансового документа країни на 2008 рік. «У нас залишається питання підготовки до зими», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що на час підготовки житлово-комунального господарства до нового опалювального сезону віце-прем`єр-міністр Володимир РИБАК не піде у відпустку. «Міністерство будівництва і регіонального розвитку і Міністерство з питань житлово-комунального господарства мають працювати і тримати ці питання на контролі», - доручив глава уряду.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що на початку жовтня, після завершення виборчої кампанії, відбудеться контрольне засідання уряду з питань підготовки до зими. «Як завжди ми це робили – за два тижні до початку опалювального сезону», - уточнив він.