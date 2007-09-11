Наша Україна не розуміє київської політики Тимошенко

Фракція блоку „Наша Україна” у Київській міській раді здивована намірами своїх політичних союзників із БЮТ підтримати позицію фракції Партії регіонів щодо проведення сесії Київради у вересні.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві фракції «Наша Україна» в Київраді.

Зокрема, автори заяви зазначають, що "ще кілька тижнів тому фракція БЮТ заявляла про нелегітимність будь-яких засідань Київради і відмовлялася від протидії ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ в сесійній залі".

«Мотиви, які рухають представниками Партії регіонів, зрозумілі і категорично неприйнятні для „Нашої України”. „Регіонали” їх і не приховують: поки не відбулися парламентські вибори і не пішов у відставку уряд В.ЯНУКОВИЧА, під «правильними» гаслами використати сесію Київради для вирішення „потрібних питань”, чим вони постійно і займаються у складі більшості ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”, йдеться в заяві.

Авторам заяви “зрозумілі і мотиви БЮТ, які ми повністю поділяємо: відставка секретаря Київради Олеся ДОВГОГО та висловлення недовіри міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Ці політики скомпрометували себе „дерибаном” комунальної землі та майна».

Однак, як підкреслюється в заяві, хоч “мета у нас із БЮТ одна, „Нашу Україну” цікавить результат, а не процес”.

“На жаль, численні спроби відсторонити від влади в Києві ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його оточення через Київраду або референдум закінчилися невдачею. Голосів для висловлення недовіри Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ у нинішньому складі Київраді немає, навіть якщо хтось плекає ілюзії щодо передвиборчої підтримки цієї ідеї з боку Партії регіонів. Черговий провал призведе лише до зневіри киян та дискредитації демократичних сил», - попереджають столичні «нашоукраїнці».

На переконання авторів заяви, «єдиний ефективний шлях усунення від влади клану ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – це перемога демократичних сил на парламентських виборах, проведення змін до законодавства та призначення Верховною Радою дострокових виборів Київського міського голови”.

Блок «Наша Україна-Народна самооборона» докладе для цього всіх зусиль і визначив це в столиці своєю стратегічною метою, підкреслюється в заяві.

Столичні “нашоукраїнці” закликають всіх політиків, “яким дорогі інтереси киян, йти саме цим шляхом. Це – спільне завдання всіх демократичних сил».

Як повідомляв УНІАН, БЮТ ініціює позачергову сесію Київради у вересні для введення мораторію на продаж землі, на забудову історичної частини Києва та для висловлення недовіри столичному меру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ.

Як заявив сьогодні один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО, для команди БЮТ важливо завершити боротьбу, яку вона веде вже другий рік поспіль. Він наголосив на високому рівні корумпованості в Києві.

За словами М.ТОМЕНКА, для того, щоб це все зупинити, БЮТ вже зібрав підписи депутатів своєї фракції у Київраді за проведення позачергової сесії, і сподівається, що цю ініціативу підтримують також інші політичні сили.

При цьому він зазначив, що згідно з регламентом, достатньою підставою для проведення позачергової сесії Київради є підписи не менш як третини депутатів: у такому разі голова Київміськради зобов’язаний скликати сесію, а якщо він цього не робить, то протягом двох тижнів сесія збирається автоматично. Таким чином, за словами М.ТОМЕНКА, БЮТ розраховує провести таку сесію до 26 вересня.