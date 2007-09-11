Тимошенко сьогодні буде у Жашкові та Умані
11:57, 11 вересня 2007Політика
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Триває виборчий тур
Сьогодні, 12 вересня, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в рамках свого передвиборчого туру областями України відвідає Жашків та Умань Черкаської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у Жашкові і Умані відбудуться мітинги за участю Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер БЮТ також зустрінеться зі студентами та викладачами Уманського педуніверситету та підпише зобов’язання перед освітянами.
Увечері Ю.ТИМОШЕНКО виступить у прямому ефірі одного з місцевих телеканалів.
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